Más de 50 asociaciones de Cambre crearán una entidad jurídica tras 5 años sin cobrar: "Seguiremos movilizándonos"

Más de 50 asociaciones de Cambre anunciaron que iniciarán los trámites para crear una entidad jurídica propia tras cinco años sin cobrar subvenciones municipales. La decisión, tomada este jueves por los representantes de los colectivos cambreses, busca garantizar el cobro de las ayudas pendientes y fortalecer la representación de las asociaciones ante el Concello. Mientras tanto, las entidades advierten que seguirán movilizándose para exigir "soluciones reales".

Entre las propuestas planteadas durante la reunión de este jueves —en la que participaron todos los grupos de la oposición, a excepción de la alcaldesa— para poner fin al bloqueo financiero, figuran la presentación de las Bases de Subvenciones de 2026 en enero y la aprobación de una Ordenanza de Subvenciones que evite situaciones similares en el futuro.

Sementeira, el Club Ciclista y las Anpas: entre los más afectados

"Actualmente, entidades como Sementeira, el Club Ciclista y las Anpas siguen sin cobrar las ayudas que les corresponden", destacaron los representantes cambreses, quienes señalan que estos son algunos de los colectivos más afectados. Por ello, las asociaciones acudirán al próximo pleno para "solicitar una intervención efectiva y explicar nuestras necesidades".

Sin embargo, la ausencia del PP y de Diana Piñeiro impidió, en palabras de los representantes locales, un debate "completo" y la búsqueda de acuerdos efectivos.

El Ejecutivo cambrés señaló esta misma semana que su responsabilidad es explicar la situación actual, algo que ya hicieron en una reunión abierta el pasado 21 de octubre con las asociaciones, así como en encuentros individuales para revisar sus expedientes.

"En ellas se les mostró la realidad del Concello, explicando lo sucedido y aclarando dónde estaba la responsabilidad" en la falta de subvenciones y su impago, señaló la alcaldesa.

Diana Piñeiro: "Se abonarán los pagos próximamente"

El Gobierno municipal del PP también señaló a sus predecesores de Unión por Cambre como responsables de la situación actual y sostuvo que el suplemento de crédito de 1,3 millones llevado al pleno de octubre no contaba con informes técnicos, "creando así una gestión opaca y llena de inseguridad jurídica".

En defensa de su gestión durante los últimos seis meses, desde que los populares ostentan la alcaldía de Cambre, el Ejecutivo local apunta que ya se ha aprobado una transferencia de crédito "real" y que "se abonará próximamente".