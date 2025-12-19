Arteixo estrenará 75 contenedores digitales en los núcleos urbanos en 2026

El Concello de Arteixo acaba de adjudicar por 137.000 euros a la empresa Servicios Integrales Vehículos Urbanos un contrato para implementar los nuevos contenedores de recogida selectiva en el municipio.

Una inversión destinada a reforzar el sistema automático de residuos y a facilitar la implantación del nuevo modelo de reciclaje con control de acceso, que ya está en marcha en el núcleo urbano y que se extenderá al resto de zonas urbanas de la localidad a lo largo del primer semestre del año 2026.

Este nuevo contrato coincide con el creciente interés vecinal por los programas de mejora de la fracción orgánica. Y es que cerca de un millar de hogares ya se han inscrito en la nueva iniciativa municipal que permite obtener una bonificación del 15% en el recibo de la basura, de forma que el recibo doméstico pasará de los 62,92 euros semestrales a 53,48 euros, bien mediante el uso del contenedor orgánico con tarjeta electrónica o a través del compostaje doméstico.

El nuevo contrato contempla el suministro de 75 nuevos contenedores digitales que se repartirán por los núcleos urbanos del municipio. En concreto se adquirirán 15 contenedores para cada una de las cinco fracciones principales: orgánica, papel y cartón, vidrio, envases ligeros y fracción resto.

Contenedores adaptados a personas invidentes y mecanismos antivandálicos

Además incorporarán mejoras técnicas orientadas a la accesibilidad, la seguridad y la calidad del reciclaje. Entre otras prestaciones, disponen de sistemas de apertura adaptados, identificación en relieve para personas invidentes, mecanismos antivandálicos, retención de lixiviados para evitar vertidos y chips de identificación individual. En el caso del vidrio, incluyen además el sistema Vacri, pensado para facilitar el depósito de este residuo al sector hostelero.

Los nuevos contenedores deberán ser compatibles con la flota municipal de recogida, que utiliza un sistema automático específico, lo que garantiza su integración en el modelo de gestión implantado desde la municipalización del servicio en 2018.

Y es que Arteixo fue el primer Concello de Galicia en implantar islas de contenedores adaptadas a las exigencias del reciclaje de la Unión Europea. Con esta nueva inversión, el Concello busca reforzar un modelo «más sostenible» en la localidad.