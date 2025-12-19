El Concello larachés presenta un nuevo taller dual de empleo

El Concello de A Laracha anuncia que presentará a la Consellería de Emprego un nuevo proyecto de obradoiro de empleo dual de formación y empleo, y para que el taller pueda llevarse finalmente a cabo, dependerá de la concesión de la subvención solicitada. A Laracha señala que tendría una duración de nueve meses y constaría de dos especialidades: la de carpintería y la de instalación y mantenimiento de jardines y zonas verdes. El presupuesto del proyecto superas los 673.000 euros, y la propuesta es que cada especialidad cuente con diez alumnos-trabajadores, los cuales realizarían además trabajos municipales.