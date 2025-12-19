Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Luz verde a obras por 170.000 euros en Miño

El pleno de Miño ha dado luz verde a la segunda fase del POS. La propuesta incluye tres actuaciones de mejora de redes de saneamiento y pluviales por un importe total de 170.000 euros.

