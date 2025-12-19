Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
La alcaldesa y su número dos, denunciados por acoso laboralInditex bate su máximo en BolsaNuevo nombre para la estación intermodalConcurso de tapas Picadillo
instagramlinkedin

Nueva manifestación contra el proyecto del baipás de Infesta

Nueva manifestación contra el proyecto del baipás de Infesta | LOC

Nueva manifestación contra el proyecto del baipás de Infesta | LOC

Tercera manifestación en Bergondo contra el proyecto del baipás de Infesta por su «impacto inasumible en la parroquia de Cortiñán». Todos los grupos de la Corporación salvo el BNG participaron en la protesta para exigir una «alternativa justa». El Gobierno local (PSOE y Alternativa dos Veciños) denuncia que la opción elegida deja numerosas viviendas «atrapadas» en la zona de servidumbre ferroviaria y «limita gravemente el desarrollo de una zona ya consolidada».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents