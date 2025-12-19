Nueva manifestación contra el proyecto del baipás de Infesta
Tercera manifestación en Bergondo contra el proyecto del baipás de Infesta por su «impacto inasumible en la parroquia de Cortiñán». Todos los grupos de la Corporación salvo el BNG participaron en la protesta para exigir una «alternativa justa». El Gobierno local (PSOE y Alternativa dos Veciños) denuncia que la opción elegida deja numerosas viviendas «atrapadas» en la zona de servidumbre ferroviaria y «limita gravemente el desarrollo de una zona ya consolidada».
