Nuevo sello para distinguir la labor social del polígono de Bergondo

El polígono de Bergondo ha creado el sello RSE (Responsabilidad Social Empresarial), un distintivo anual con el que la comunidad de propietarios quiere «dar visibilidad al lado más humano de la actividad industrial y premiar a las empresas que integran la ética en su ADN y cuidan activamente su entorno».

«Entendemos que la competitividad no solo se mide en cifras, sino en la capacidad de cuidar de nuestros trabajadores y nuestra sociedad», destaca la junta directiva.

En la primera edición, la comunidad de propietarios ha reconocido a más de cincuenta entidades por su apoyo al V Urban Trail Solidario, que este año destinó su recaudación a la Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer. En sus cinco años de trayectoria, esta carrera solidaria ha canalizado 12.000 euros a distintas asociaciones benéficas.

La junta directiva sostiene que el sello RSE representa la identidad de un «polígono con corazón». La distinción se entregó este jueves en el brindis navideño en la sede de la comunidad.