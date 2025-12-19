Un pino cae sobre tres coches en A Barcala

Un pino de grandes dimensiones cayó sobre tres vehículos este jueves en A Barcala, Cambre. Las fuertes lluvias y vientos del temporal provocaron la caída del ejemplar sobre las 14.50 horas de la tarde. Hasta el lugar se desplazaron los bomberos de Arteixo y protección civil de Cambre, que tuvieron que cortar el ejemplar para retirarlo de los vehículos, que estaban estacionados en el aparcamiento de un supermercado de la zona.