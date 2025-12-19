Premio a Aspace por su alimentación texturizada
El proyecto Alimentación Texturizada de Aspace ha recibido otro reconocimiento. La iniciativa, que permite que personas con dificultades para tragar un alimento puedan comer platos con una textura más sabrosa y segura, ha sido distinguida con el Premio Solidario Cenor. La entrega contó con la asistencia de la presidenta de Aspace Coruña, María Carmen Barreiro, el gerente, Ricardo Iglesias, y el jefe de cocina, Óscar Romero.
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- La Xunta pondrá a la venta y alquiler las 17 viviendas públicas que construirá en Vilaboa
- El secretario de Culleredo alerta de la «situación insostenible» en el Concello
- Oleiros se suma a la tendencia de convertir bajos en viviendas
- Nueva vida para una joya modernista: el chalé de Miodelo encuentra comprador