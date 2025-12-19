Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Premio a Aspace por su alimentación texturizada

La presidenta de Aspace, el gerente y el jefe de cocina, con el premio.

El proyecto Alimentación Texturizada de Aspace ha recibido otro reconocimiento. La iniciativa, que permite que personas con dificultades para tragar un alimento puedan comer platos con una textura más sabrosa y segura, ha sido distinguida con el Premio Solidario Cenor. La entrega contó con la asistencia de la presidenta de Aspace Coruña, María Carmen Barreiro, el gerente, Ricardo Iglesias, y el jefe de cocina, Óscar Romero.

