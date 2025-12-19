Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

‘Tardeo’ navideño del comercio de Sada

La asociación de comerciantes de Sada programa para hoy su primer tardeo navideño. Será de 17.00 a 21.00 en la intersección de la calle Linares Rivas con calle Oleiros.

