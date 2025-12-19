El único toro de Osborne de la provincia de A Coruña clama por una segunda vida
Después de más de cuatro décadas en pie, las autoridades locales de Coirós y Aranga demandan el acondicionamiento del entorno y del propio animal después de "años, años y años" de abandono
El único toro de Osborne que queda en la provincia de A Coruña está en Coirós, en la antigua N-VI, concretamente limítrofe con el municipio de Aranga. Hoy rodeado de maleza y con la cabeza casi decapitada.
Una situación que el alcalde, Francisco Quintela, sostiene que "no es ninguna novedad", puesto que lleva "años, años y años" abandonada, llegando incluso a estar oculto bajo unos eucaliptos en algunos momentos.
Un símbolo de la España cañí que a día de hoy sigue en pie en Becerreá, Ponte Sampaio, A Cañiza y Xinzo de Limia. Las otras cuatro vallas publicitarias que quedan en Galicia y que, al igual que en Coirós, han sufrido además diversos actos vandálicos a lo largo de los años.
El propio alcalde de Aranga, Alberto Platas, asegura que ha recibido muchas llamadas de los vecinos quejándose por el estado del toro.
"Para ellos forma ya parte del paisaje, y es considerado patrimonio de todos", sentencia el regidor de Aranga.
Después de más de cuatro décadas en pie, las autoridades han solicitado a la famosa bodega española, que comenzó a instalar sus vallas publicitarias en España hace 70 años, que "acondicione" el entorno y vuelva a darle "la visibilidad que merece" y que demandan los vecinos.
