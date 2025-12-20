Abierto el plazo para participar en un certamen de relatos

El Concello ha abierto el plazo para participar en el certamen literario Descubrindo Oleiros, que alcanza su duodécima edición. Las bases establecen hasta seis categorías en función de la edad de los participantes y dan de plazo hasta el próximo 19 de enero para presentar los relatos, que deben estar ambientados en el municipio y escritos en gallego.

Los ganadores obtendrán bonos valorados en 200 euros para comprar en comercios seleccionados de Oleiros que fomenten la lectura, la creatividad y la cultura gallega.

Las personas interesadas pueden consultar las bases íntegras en la web municipal.