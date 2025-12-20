Arteixo sube un 10% el presupuesto de las obras del balneario por deficiencias

El Concello de Arteixo incrementará un 10% el presupuesto de las obras del balneario—lo que se traduce en 380.000 euros más, elevándolo así a un total de 3,2 millones—a causa de una modificación del contrato tras detectarse deficiencias estructurales que no pudieron identificarse hasta el inicio de las demoliciones del edificio.

A pesar de ello, el ajuste técnico no alterará el plazo de finalización de las obras, que se mantiene con fecha prevista para mayo de 2026, tal y como asegura el informe técnico.

Los cambios responden a circunstancias «sobrevenidas e imprevisibles», según recoge el documento administrativo aprobado por el Concello, que indica que el estado real del inmueble no pudo comprobarse con exactitud hasta que comenzaron las labores de demolición.

Los desperfectos: amianto e indicios de contaminación

Entre los problemas identificados destacan la presencia de amianto en la cubierta del edificio, lo que obliga a retirarlo y sustituir la estructura de cerchas de madera por otra más segura. Además, el informe de la Dirección General de Salud Pública alertó sobre indicios de contaminación en las aguas de los manantiales, lo que requerirá instalaciones de desinfección y revestimientos adicionales para garantizar su salubridad.

«Estas nuevas condiciones hicieron necesario introducir ajustes técnicos para garantizar la seguridad, estabilidad y viabilidad del futuro balneario», tal y como recoge el documento de las obras, cofinanciadas con fondos europeos.

La empresa Construcciones López Cao S.L., adjudicataria del proyecto, continuará siendo la encargada de ejecutar las obras conforme al proyecto modificado, manteniéndose el resto de las condiciones del contrato original, formalizado en mayo de este año.

Características del proyecto

La rehabilitación de la Casa de Baños tiene como objetivo recuperar este edificio histórico para el aprovechamiento de las aguas mineromedicinales y termales, con la intención de devolver al Balneario de Arteixo un papel destacado como recurso turístico, patrimonial y de bienestar para el municipio.

La superficie de la parcela de la actual casa de baños es de 505 metros cuadrados, siendo ocupados 400 metros por la edificación existente y los otros 105 por el patio exterior, que será ocupado con una piscina cubierta con un techo acristalado. Los muros y huecos se mantendrán, aunque algunos de ellos se adaptarán al nuevo recorrido termal.

Adquirida en 2020 por el Concello de Arteixo gracias a una donación de 3 millones de euros de la Fundación Amancio Ortega, la edificación originaria data del año 1760, creándose en ese momento el balneario con todos sus elementos, incluida la casa de caños, que desde entonces ha vivido multitud de modificaciones.