Bergondo finaliza la senda peatonal del polígono a la glorieta de la N-6

RAC

Bergondo

El Concello de Bergondo finalizó las obras de acondicionamiento y creación de una senda para peatones desde la entrada del Polígono, en Santa Marta, hasta la nueva glorieta de la N-6. Los trabajos, financiados con fondos municipales, contaron con un presupuesto de cerca de 276.500 euros, y permitieron crear una pista de 600 metros de largo y dos de ancho.

En la senda se alternan pavimentos de cemento y zonas de hormigón drenante, y se dejó una franja de 50 centímetros a cada lado sembrada de césped. Surgió de una propuesta de la Asociación de Empresarios que resultó elegida en los presupuestos participativos de 2024.

