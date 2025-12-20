El Concello de Cambre llevará a pleno la adjudicación del SAF por 3,9 millones

El Concello de Cambre anuncia que llevará al próximo pleno del martes 23 de diciembre la adjudicación del Servicio de Ayuda en el Hogar por un valor de 3.901.501.34 euros para los dos próximos años, prorrogable a otros dos más, a la empresa Protección Geriátrica 2005, S.L.

El contrato, según indica el Ayuntamiento, incluye mejoras en las condiciones de los usuarios del servicio y de los trabajadores, además de una revisión del funcionamiento y control con respecto a los anteriores. El Ejecutivo local agrega que la finalidad de este servicio es prestar un apoyo a domicilio a personas vulnerables, dependientes o de edad avanzada para facilitarles una mejor calidad de vida, por lo que buscar reforzar y mejorar las condiciones del servicio.

También en este pleno se incorporará una propuesta de pago de facturas atrasadas de los años 2022, 2023 y 2024, por un importe aproximado de unos 300.000 euros. «Esto es una muestra del compromiso de este Gobierno de actualizar todos los pagos atrasados y garantizar el buen funcionamiento del Concello, en contra de lo que afirman algunos partidos de la oposición de que el ayuntamiento está bloqueado, estamos desarrollando un trabajo intenso, serio y fiable con el fin de que Cambre recupere la normalidad lo antes posible», afirma la alcaldesa, Diana Piñeiro.