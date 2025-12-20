El Concello urge la renovación de la pasarela de Santa Cruz

El último temporal provocó nuevos desperfectos en la pasarela de Santa Cruz, en trámites de renovación por parte de la Demarcación de Costas, que ha encargado la redacción de un proyecto para su sustitución.

El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, instó este viernes al organismo estatal a agilizar al máximo los trámites ante el mal estado de la infraestructura: «Podemos encontrarnos con que el mar se la lleve un día por delante», alerta el regidor, que considera excesivo el plazo de cinco meses para redactar el proyecto.

La obra de sustitución de esta pasarela podría superar el millón de euros.