El Concello urge la renovación de la pasarela de Santa Cruz
Oleiros
El último temporal provocó nuevos desperfectos en la pasarela de Santa Cruz, en trámites de renovación por parte de la Demarcación de Costas, que ha encargado la redacción de un proyecto para su sustitución.
El alcalde de Oleiros, Ángel García Seoane, instó este viernes al organismo estatal a agilizar al máximo los trámites ante el mal estado de la infraestructura: «Podemos encontrarnos con que el mar se la lleve un día por delante», alerta el regidor, que considera excesivo el plazo de cinco meses para redactar el proyecto.
La obra de sustitución de esta pasarela podría superar el millón de euros.
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- El secretario de Culleredo alerta de la «situación insostenible» en el Concello
- Oleiros se suma a la tendencia de convertir bajos en viviendas
- Nueva vida para una joya modernista: el chalé de Miodelo encuentra comprador
- Un motorista muere tras chocar contra un portal en Coirós, A Coruña