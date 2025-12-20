Las corales de Oleiros claman por voces jóvenes y masculinas

El auditorio Gabriel García Márquez de Mera, en Oleiros, acoge este domingo una actuación musical de las corales polifónicas del municipio. Aunque son cuatro, solo estarán representadas tres en el Concierto de Navidad, que se celebrará a las 19.00 horas. Una indisposición por cuestiones de salud del director de la coral polifónica Lembranzas de Santa Cruz hará imposible su presencia.

Como explica su tesorero y secretario en funciones, José Luis Pena, es un aviso de lo que viene a medio o largo plazo. «Tenemos un problema, porque cada vez la media de edad es más alta». Pero esta no es su única preocupación. También están necesitados de voces masculinas. «de 15 hemos pasado a 9-10, y eso limita mucho», indica, porque «las voces femeninas nos absorben». Lo ideal, explican, es que hubiese cuatro personas por cuerda (tenores, barítonos y graves), pero ven que sus esfuerzos para atraer a nuevas voces no dan los frutos deseados. «En el último sondeo, de 4.000 personas nos contestaron cuatro», relata Pena.

María José Loureiro, de la coral Airiños de Nós, coincide al señala la dificultad de encontrar savia nueva para su formación. «La gente joven no quiere venir a las corales porque es un sacrificio grandísimo». La presidenta de esta coral asume que tienen otras obligaciones u actividades que se lo impiden y que les complican poder acercarse a la Casa do Pobo de San Pedro de Nós los lunes y miércoles a ensayar.

Respecto a las voces masculinas, indica que los varones son 8 de un total de 32 integrantes. «Aún así no estamos mal, que hay otras corales con menos», apunta con cierto optimismo. Las edades son «de 55 en adelante», señala María José. En la de Santa Cruz, el más joven tiene 44 años.

Ante estos problemas, Pena, de la coral de Santa Cruz deja una idea en el aire. «No estaría mal hacer una buena coral entre las 4». Y si sobreviven, dice, «no será porque el Concello no se implique», puesto que les da todas las facilidades al cederles espacios para ensayar y también ayudas que les permiten contar con un director y una profesora de canto que les visita una vez por semana.

Desde el Concello afirman que fomentar el canto coral favorece la convivencia y que el concierto de este domingo puede ser una buena ocasión para despertar entre el público alguna vocación.