La Diputación financiará parte de la reforma de Aspronaga

El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el presidente de Aspronaga, Nicanor Álvarez, firmaron esta semana un convenio de colaboración para financiar la reforma interior de la residencia Ricardo Baró de Montrove. La institución provincial aportará 200.000 euros a esta obra, lo que supone un 52,8% de la inversión total (378.805 euros).

La residencia Ricardo Baró fue construida en 1985 y atiende en la actualidad a 71 personas con discapacidad. La antigüedad del edificio hacen precisa una intervención integral que permita adaptar los espacios a las necesidades actuales de los usuarios y del personal, explica la Diputación.

González Formoso afirma que esta actuación mejorará la accesibilidad, creará «espacios más humanizados» y «con mayor confort para los usuarios y trabajadores del centro».

El proyecto incluye la renovación y redistribución de diversos espacios interiores con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de la residencia y tendrá en cuenta la futura construcción de un edificio anexo.