La Diputación financiará parte de la reforma de Aspronaga
El presidente de la Diputación, Valentín González Formoso, y el presidente de Aspronaga, Nicanor Álvarez, firmaron esta semana un convenio de colaboración para financiar la reforma interior de la residencia Ricardo Baró de Montrove. La institución provincial aportará 200.000 euros a esta obra, lo que supone un 52,8% de la inversión total (378.805 euros).
La residencia Ricardo Baró fue construida en 1985 y atiende en la actualidad a 71 personas con discapacidad. La antigüedad del edificio hacen precisa una intervención integral que permita adaptar los espacios a las necesidades actuales de los usuarios y del personal, explica la Diputación.
González Formoso afirma que esta actuación mejorará la accesibilidad, creará «espacios más humanizados» y «con mayor confort para los usuarios y trabajadores del centro».
El proyecto incluye la renovación y redistribución de diversos espacios interiores con el objetivo de mejorar la accesibilidad y la funcionalidad de la residencia y tendrá en cuenta la futura construcción de un edificio anexo.
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- El secretario de Culleredo alerta de la «situación insostenible» en el Concello
- Oleiros se suma a la tendencia de convertir bajos en viviendas
- Nueva vida para una joya modernista: el chalé de Miodelo encuentra comprador
- Un motorista muere tras chocar contra un portal en Coirós, A Coruña