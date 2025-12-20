Educación niega que el Vales necesite más profesorado

La Xunta sale al paso de las críticas de la comunidad educativa del Vales Villamarín. La Consellería de Educación afirma que el colegio «cuenta con la dotación de docentes que precisa para atender las necesidades del alumnado, según los criterios de la Inspección educativa». Es más, tiene profesores «por encima del que le corresponde por catálogo», afirma: «Al habilitarse varias unidades extra para dar respuesta a las necesidades de matrícula, hay aulas que están por debajo de las ratios establecidas», apunta.

Educación detalla que el centro dispone de cuatro especialistas en Pedagogía Terapéutica a tiempo completo o compartido y de tres en Audición y Lenguaje, también a tiempo completo o compartido: «Por catálogo, les corresponden 2 PT y 3 AL», defiende .

«El centro tiene este curso 1.030 plazas para 885 alumnos matriculados. Es decir, con los mismos recursos aún podría dar servicio a 145 alumnos más», añaden desde la Consellería, que llaman la atención sobre la inversión de 3,3 millones en el centro en los últimos años.