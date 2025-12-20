Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Leer tiene premio en Oleiros 

El Ayuntamiento de Oleiros entregó este jueves el premio a las personas más lectoras de las bibliotecas municipales. Los primeros premios recayeron en Leo García Formoso, Elba París Jácome e Isabel Martínez Ozó, que recibieron tarjetas regalo para la compra de libros, materiales informáticos, audiográficos y videográficos. El certamen incluyó cuatro categorías y la entrega también de segundos y terceros premios para fomentar la lectura entre la población.

