Leer tiene premio en Oleiros
El Ayuntamiento de Oleiros entregó este jueves el premio a las personas más lectoras de las bibliotecas municipales. Los primeros premios recayeron en Leo García Formoso, Elba París Jácome e Isabel Martínez Ozó, que recibieron tarjetas regalo para la compra de libros, materiales informáticos, audiográficos y videográficos. El certamen incluyó cuatro categorías y la entrega también de segundos y terceros premios para fomentar la lectura entre la población.
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- Tres amigas de Arteixo marcan la pisada del futuro con su zapatería barefoot: 'Fuimos las primeras en la comarca
- El secretario de Culleredo alerta de la «situación insostenible» en el Concello
- Oleiros se suma a la tendencia de convertir bajos en viviendas
- Nueva vida para una joya modernista: el chalé de Miodelo encuentra comprador
- Un motorista muere tras chocar contra un portal en Coirós, A Coruña