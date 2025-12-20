Dos personas resultaron heridas tras desvanecerse el conductor de un autobús en Arteixo

Dos personas resultaron heridas este sábado después de que el conductor de un autobús interurbano perdiese el conocimiento y se saliese de la vía en la Travesía de Meicende, en A Pastoriza, a la altura del número 177.

El hombre chocó el vehículo contra dos turismos estacionados y derribó un semáforo, que quedó atrapado debajo del autobús.

La colisión se saldó con dos heridos: el conductor y una pasajera. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urgencias, que atendieron in situ a ambos afectados, quienes presentaban algunas magulladuras superficiales, por lo que no fue necesario su traslado en ambulancia.

En el autobús, que cubría el trayecto Arteixo-Cambre, viajaban unos 15 pasajeros.

También acudieron efectivos de la Policía Local de Arteixo y de Protección Civil, que se encargaron de liberar el vehículo al encontrarse el semáforo bajo el mismo.

Las labores se prolongaron durante unas dos horas. Mientras tanto, otro autobús interurbano recogió a los pasajeros para que pudieran continuar hasta su destino.