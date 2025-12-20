Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dos personas resultaron heridas tras desvanecerse el conductor de un autobús en Arteixo

El hombre colisionó el vehículo contra dos turismos estacionados y un semáforo

El semáforo derribado por el accidente en Pastoriza.

El semáforo derribado por el accidente en Pastoriza. / Iago Lopez

Candela F. Roldán

Dos personas resultaron heridas este sábado después de que el conductor de un autobús interurbano perdiese el conocimiento y se saliese de la vía en la Travesía de Meicende, en A Pastoriza, a la altura del número 177.

El hombre chocó el vehículo contra dos turismos estacionados y derribó un semáforo, que quedó atrapado debajo del autobús.

La colisión se saldó con dos heridos: el conductor y una pasajera. Hasta el lugar se desplazaron los servicios de Urgencias, que atendieron in situ a ambos afectados, quienes presentaban algunas magulladuras superficiales, por lo que no fue necesario su traslado en ambulancia.

En el autobús, que cubría el trayecto Arteixo-Cambre, viajaban unos 15 pasajeros.

También acudieron efectivos de la Policía Local de Arteixo y de Protección Civil, que se encargaron de liberar el vehículo al encontrarse el semáforo bajo el mismo.

Las labores se prolongaron durante unas dos horas. Mientras tanto, otro autobús interurbano recogió a los pasajeros para que pudieran continuar hasta su destino.

