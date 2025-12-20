El PP cullerdense acusa a Rioboo de «no estar en el día a día»
Se quejan de los retrasos administrativos y de la falta de personal
El PP de Culleredo advierte de que el informe del secretario municipal, hecho público esta semana, «no es un simple documento administrativo», asegurando que retrata el «bloqueo que los vecinos sufren en su vida diaria». Licencias que se demoran durante meses, obras que acumulan retrasos, averías que no se reparan a tiempo, falta sistemática de mantenimiento y actividades municipales que se aplazan.
«No hablamos de casos aislados o puntuales, sino de un Concello atascado desde hace mucho tiempo, al límite», señala la portavoz popular, Izaskun García, que afirma que Rioboo «no está en el día a día del Concello». Esa «desconexión», subraya, «explica que el alcalde no reconozca los problemas reales y que no tenga capacidad para solucionarlos».
La portavoz del PP sostiene que la falta de planificación y de recursos humanos ya está afectando de forma directa a la atención a la ciudadanía, con el deterioro prolongado de servicios básicos y el cierre de otros. En este sentido, recuerda la clausura de la oficina de atención telefónica personalizada a los vecinos, puesta en marcha en junio pasado y cerrada tres meses después por falta de personal.
