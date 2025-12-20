Satisfacción vecinal en Sada por el derribo de una casa que llevaba 50 años en ruinas

La asociación Veciños da Obra celebró este viernes una anhelada «victoria» tras años de reclamaciones: el derribo de una vivienda en ruinas que se había convertido en un «foco de insalubridad». Los residentes afirman que esta edificación llevaba más de cincuenta años en mal estado: «La recuerdo de toda la vida», cuenta Paris Joel, secretario del colectivo vecinal que reclamó insistentemente medidas en los últimos años para «poner fin a una situación de insalubridad y peligro estructural».

«Este logro no es fruto de la casualidad, sino de la perseverancia de los vecinos», afirma la asociación, que recuerda que, ante la «inacción administrativa», inició una «ofensiva reivindicativa sin precedentes» para que el Concello tomase medidas.

«Ha sido una lucha larga y por momentos frustrante, pero hoy celebramos que nuestras reivindicaciones han dado sus frutos», se congratula Veciños da Obra, que considera que la demolición «es una victoria de la unión vecinal frente a un problema que parecía eterno».

La entidad reclama ahora que los trabajos se completen con la limpieza del solar, «que presenta una acumulación de maleza y vegetación que requiere de una intervención urgente».