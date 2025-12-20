A la venta tras varios expedientes el conjunto residencial de Rúa da Torre

El conjunto residencial de Rúa da Torre 5, 11 y 13, en el casco antiguo de Betanzos, ha salido a la venta tras la apertura de varios expedientes por parte del Concello de Betanzos por su mal estado de conservación. Sus propietarios ofertan ahora los tres edificios, que suman 1.425 metros cuadrados, por 550.000 euros. El portal inmobiliario Idealista anuncia esta venta como una «oportunidad única» para llevar a cabo un «atractivo proyecto inmobiliario» en la zona monumental brigantina.

Este conjunto residencial está formado por tres edificaciones. El de mayor dimensiones cuenta con cuatro plantas y 1.290 metros cuadrados y puede albergar usos residenciales, comerciales y hosteleros, detalla el anuncio.

La salida a venta de estas edificaciones coincide con la concesión de una licencia para rehabilitar con fines turísticos otro inmueble de esa misma calle, a la altura del número 2, que también presentaba deficiencias en la conservación.

El Concello de Betanzos abrió en 2023 un expediente a parte del conjunto de Rúa da Torre por su deficiente estado de conservación. El Ayuntamiento llegó a abrir un procedimiento sancionador y abrió un procedimiento que allanaba el camino para la venta forzosa de una de las edificaciones. Tras los requerimientos, sus propietarios tramitaron el pasado año la licencia para llevar a cabo las obras de consolidación requeridas. Los trabajos incluyeron el vaciado interior del edificio principal.