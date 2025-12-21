Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El Bloque critica la demora en el encendido de luces en Culleredo

Los nacionalistas se quejan de que las pusieran 12 días tarde

RAC

Culleredo

La iluminación de Navidad en Culleredo ha llegado este año tarde y mal, dejando en evidencia, una vez más, la falta de planificación y el escaso interés del Gobierno municipal por apoyar al comercio local». Así lo indica el BNG de Culleredo, que afirma que las luces comenzaron a instalarse este miércoles, con doce días de retraso respecto a las fechas previstas en el propio contrato.

La adjudicación del servicio se realizó apenas un día antes, a la única empresa que se presentó al procedimiento, la misma que viene prestando el servicio en los últimos años. El contrato establecía que los elementos decorativos debían estar instalados en la tercera semana de noviembre y en funcionamiento, como muy tarde, el primer viernes de diciembre.

«Unas condiciones imposibles de cumplir teniendo en cuenta que el anuncio de licitación no se publicó hasta el 26 de noviembre, cuando la iluminación ya debería estar colocada», dice su portavoz, Tono Chouciño.

