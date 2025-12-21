El BNG alerta de la «insostenible» situación de La Terraza

El BNG de Sada urge medidas para frenar el deterioro de La Terraza, declarada Bien de Interés Cultural en 2020. Los nacionalistas muestran su «profunda inquietud por el devenir más emblemático de la villa» y califican de «insostenible» la situación actual.

Este kiosco modernista lleva desde 2018 con un limbo administrativo, con la concesión vencida y pendiente de que la Audiencia Nacional se pronuncie sobre la solicitud de una prórroga que fue denegada por la vía administrativa.

Ante la falta de avances de cara a una rehabilitación que la Xunta consideraba urgente ya en 2022, el BNG anuncia una nueva batería de iniciativas para instar al Gobierno gallego y al Ejecutivo municipal a mover ficha. «Agora a responsabilidade sobre a xestión do litoral é da Xunta. Solicitamos a restitución da legalidade sobre o edificio da Terraza, que pase a ser de titularidade pública e que se acometa a súa restauración», reclama la formación, que avanza que presentará mociones en el Parlamento y el pleno de Sada para instar una solución.