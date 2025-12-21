A contratación las actividades de envejecimiento activo de Oleiros
El Concello de Oleiros ha sacado a concurso por 195.000 euros anuales (IVA incluido) las actividades de envejecimiento activo para mayores de 65 años durante los próximos dos años. El contrato incluye la realización de talles de gimnasia, memoria, yoga y relajación y alfabetización digital.
Las actividades serán presenciales y se realizarán en los locales sociales del municipio. Los talleres se llevarán a cabo desde la segunda semana de enero hasta el 30 de junio y desde la segunda semana de septiembre al 31 de diciembre.
El pliego establece que la empresa adjudicataria debe disponer de un equipo de profesionales suficiente para llevar a cabo el servicio en diferentes puntos del municipio en horarios coincidentes y valora especialmente el grado de conocimiento y la experiencia de las aspirantes.
La empresa deberá aportar todo el material didáctico y el equipamiento técnico, incluidas las tablets para los talleres de memoria. El plazo para presentar ofertas finaliza el próximo 26 de diciembre.
