El alumnado de la Escola Municipal de Danza de Oleiros representó este viernes en el auditorio Gabriel García Márquez su espectáculo Unha viaxe á antiga Grecia. El Concello felicita a los participantes por la «elevadísima calidad artística» de la actuación, que da cuenta del «talento de los chicos y chicas» y de la «calidad de la enseñanza» que se imparte en esta escuela, dirigida por Lara Fenoll. «Junto con las de música y teatro, es uno de los mejores ejemplos de la política cultural del Concello; auténticos viveros artísticos en los que cientos de personas se forman y desarrollan sus habilidades creativas», destaca el Ayuntamiento oleirense, que felicita al alumnado de estas escuelas por los «espectáculos de primerísimo nivel» que llevaron a escena estas navidades. «El fomento de la cultura y el arte nunca es un gasto, es una inversión en libertad y educación», defiende.

La escuela de danza emociona con su ‘Viaxe á antiga Grecia’