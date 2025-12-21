Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Hiere con arma blanca a una compañera de piso en RiazorOtra derrota del Dépor: pierde en Andorra (1-0)Llega el invierno: frío en A Coruña y en toda GaliciaAntía, de cantar en la calle en A Coruña a ganar 'La Voz'
instagramlinkedin

Finalizadas las obras en Domingo Sierra

Finalizadas las obras en Domingo Sierra | LOC

Finalizadas las obras en Domingo Sierra | LOC

El Concello de Culleredo completó los trabajos de asfaltado de la calle Domingo Sierra, en el centro de Vilaboa, que forman parte del proyecto de renovación integral de la vía. En este caso, la intervención supuso un desembolso de 441.000 euros.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents