Mejoras en los parques infantiles de Pintor Seijo Rubio y A Ribeira
Betanzos
El Ayuntamiento de Betanzos ha sacado a contratación por 200.000 euros la mejora de los parques infantiles de Pintor Seijo Rubio y A Ribeira. El Gobierno local explica que los trabajos se enmarcan en los trabajos de renovación de las áreas infantiles del municipio.
El proyecto de mejora del parque de A Ribeira incluye la instalación de juegos con forma de ballena, faro, medusa o un barco pirata; la reparación del vallado y nuevo mobiliario. En el área de Pintor Seijo Rubio, el Concello prevé también instalar nuevos juegos, incluidos inclusivos, y renovar el firme, detalla en un comunicado remitido a los medios.
