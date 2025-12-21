La muestra ‘Fauna esencial’ llega este martes a Cambre
Se inaugurará en el Museo do Xacemento Romano | Estará disponible hasta el 25 de enero
Cambre
El Museo do Xacemento Romano de Cambre inaugurará este martes, 23 de diciembre, la exposición Fauna esencial, una muestra que invita a conocer la belleza y la importancia de la fauna en el entorno. La presentación comenzará a las 9.30 horas.
A través de impresionantes fotografías y contenidos divulgativos, la exposición propone una reflexión sobre la biodiversidad y la necesidad de proteger nuestro medio natural.
Los interesados podrán acercarse a ver la exposición desde este martes y hasta el 25 de enero, de martes a viernes en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas, y sábados y domingos de 11.00 a 14.00 horas.
La muestra cuenta con la colaboración del Concello de Cambre y Obra Social Afundación de Abanca.
