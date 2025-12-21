Los populares de Culleredo harán su Congreso local el 28 de febrero

El PP de Culleredo celebrará el 28 de febrero su Congreso Local, de carácter asambleario, para elegir a la nueva dirección del partido y reforzar un proyecto político con una vocación clara: «convertirse en la alternativa de Gobierno que Culleredo necesita». La convocatoria fue anunciada por el Comité Ejecutivo Provincial del PP de A Coruña, durante la última junta directiva provincial del año. La portavoz del PP de Culleredo, Izaskun García, optará a la presidencia local y a continuar liderando un proyecto que aspira a gobernar el Concello. «Este congreso es una oportunidad para reforzar el equipo, abrir una nueva etapa de impulso».