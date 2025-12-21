Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los populares de Culleredo harán su Congreso local el 28 de febrero

RAC

Culleredo

El PP de Culleredo celebrará el 28 de febrero su Congreso Local, de carácter asambleario, para elegir a la nueva dirección del partido y reforzar un proyecto político con una vocación clara: «convertirse en la alternativa de Gobierno que Culleredo necesita». La convocatoria fue anunciada por el Comité Ejecutivo Provincial del PP de A Coruña, durante la última junta directiva provincial del año. La portavoz del PP de Culleredo, Izaskun García, optará a la presidencia local y a continuar liderando un proyecto que aspira a gobernar el Concello. «Este congreso es una oportunidad para reforzar el equipo, abrir una nueva etapa de impulso».

