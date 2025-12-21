El pabellón municipal de Sada acogió este sábado una fiesta infantil solidaria organizada por el Concello en colaboración con las ANPA de Mosteirón y Sada y Contornos. Los pequeños disfrutaron de una tarde de juegos, talleres y charlas con la estrella de la fiesta: Papá Noel, que recogió las peticiones de los más rezagados. Tras la merienda, uno de los momentos más esperados, el sorteo de regalos. Entre otros, un televisor de cincuenta pulgadas, un patinete eléctrico, una Nintendo o un teléfono móvil. La fiesta tuvo además un toque solidario, con donaciones de alimentos no perecederos y productos de higiene a Cáritas y Cruz Roja para su reparto entre las familias en situación de vulnerabilidad. Las celebraciones proseguirán mañana, lunes 22, con la representación de Un Nadal chungo que te cagas, del payaso Peter Punk, en el auditorio de la Casa da Cultura.

Sorteo de regalos, juegos y colas para hablar con Papá Noel en la fiesta infantil de Sada