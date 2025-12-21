Los vecinos de Suevos exigen solución «ya» para el tráfico pesado

El conflicto por el aumento de tráfico pesado por el núcleo de Suevos sigue sin resolverse. Después de que el alcalde, Carlos Calvelo, anunciase a principios de mes que el Ministerio de Transportes iba a autorizar el desvío de las hormigoneras y camiones que trabajan en la obra del ferrocarril al puerto exterior, para obligarlos a circular exclusivamente por la autovía, los vecinos continúan sin ver soluciones.

Así lo asegura Roberto Calvelo, uno de los miembros del colectivo vecinal de Suevos, que se manifestó el pasado mes llegando incluso a cortar la vía para exigir la paralización del tránsito pesado por la vía por el «constante tránsito de camiones por la carretera provincial».

Los vecinos denunciaron que los tráileres y camiones circulan «a gran velocidad» por una carretera «estrecha, sin aceras y sin condiciones», una situación agravada por los desvíos necesarios debido a las obras en la DP-3002, una vía cerrada desde hace más de tres años.

«Estamos hartos, esto no se puede aguantar más», señala Roberto Calvelo. La vicepresidenta, Olga Naya, alertó del riesgo de que «cualquier día pase algo». La Diputación por su parte no se pronunció tras la protesta con respecto a este tema, aunque en marzo de este año aprobó una inversión de 1,98 millones para la reforma del vial.