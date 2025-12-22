Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Arteixo anuncia a los ganadores de la última Feira do Galo

RAC

Arteixo

Arteixo acaba de anunciar los ganadores de la última edición de Feira do Galo. El primer premio, de 300 euros, ha sido para Elena Viña Puñal, seguido por Benjamín González Arnaldo, con 275 euros, y Damián Varela Lagoa, con 250. Completan la lista de premiados José Luis Varela Queijo, Pablo Penide Paz, Ana Carracedo Varela, Preciosa Antelo Couto, Juan Muñiz Cambón, Kevin Muñiz Eiroa y Esther Abelenda Reino. La organización agradece la participación de todos y anima a seguir disfrutando de las tradiciones y actividades de esta cita, que reúne a vecinos de toda la comarca.

