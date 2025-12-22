Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Crimen en Riazor: fallece en A Coruña la joven atacada con arma blanca por un compañero de pisoCondena al Concello por la licencia ilegal de Santo TomásLotería de Navidad: A Coruña sueña con el soteo del GordoGrupo peculiar: hostelería con identidad en A Coruña
instagramlinkedin

Cambre prepara una amplia programación de Navidad

Desde hoy y hasta el 5 de enero habrá actividades para todos | Entre ellas un desfile de mascotas

RAC

Cambre

El espíritu navideño llega a O Temple con la iniciativa O Recuncho do Nadal, un espacio pensado para el disfrute de niños, niñas y personas adultas, que se celebrará del 22 de diciembre al 5 de enero, de lunes a viernes, en horario de 17.00 a 20.00 horas, en el Local de Servizos Múltiples.

Durante estas fechas, las familias podrán participar en una completa programación de actividades pensadas para fomentar la creatividad, la ilusión y la convivencia. El recinto contará con talleres creativos, un espacio photocall ubicado en la Casa de los Elfos, y un mágico paseo en el trineo de Papá Noel, entre otras sorpresas.

Además, el programa incluye una cita muy especial: Estrelas do Nadal: desfile de mascotas, que tendrá lugar en el Parque Ramón Barba el 28 de diciembre a las 12.00 horas, una actividad abierta y participativa para disfrutar en familia y con los animales de compañía.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents