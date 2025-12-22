Cambre prepara una amplia programación de Navidad
Desde hoy y hasta el 5 de enero habrá actividades para todos | Entre ellas un desfile de mascotas
El espíritu navideño llega a O Temple con la iniciativa O Recuncho do Nadal, un espacio pensado para el disfrute de niños, niñas y personas adultas, que se celebrará del 22 de diciembre al 5 de enero, de lunes a viernes, en horario de 17.00 a 20.00 horas, en el Local de Servizos Múltiples.
Durante estas fechas, las familias podrán participar en una completa programación de actividades pensadas para fomentar la creatividad, la ilusión y la convivencia. El recinto contará con talleres creativos, un espacio photocall ubicado en la Casa de los Elfos, y un mágico paseo en el trineo de Papá Noel, entre otras sorpresas.
Además, el programa incluye una cita muy especial: Estrelas do Nadal: desfile de mascotas, que tendrá lugar en el Parque Ramón Barba el 28 de diciembre a las 12.00 horas, una actividad abierta y participativa para disfrutar en familia y con los animales de compañía.
