A Laracha entrega los premios del Concurso de Panxoliñas
La unión de coros As Salseiras de Caión y Juvenil Santa María de Torás se proclamó ganadora del Concurso de Panxoliñas María Angeriz Tuset de A Laracha, por lo que se llevaron un premio de 600 euros. El segundo puesto fue para la asociación cultural Arume de Caión (500 euros); el tercero para la asociación cultural Santa María de Torás (500 euros) y el cuarto para el Coro de Vilaño (500 euros).
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- El secretario de Culleredo alerta de la «situación insostenible» en el Concello
- El único toro de Osborne de la provincia de A Coruña clama por una segunda vida
- Dos heridos en Arteixo al desvanecerse el conductor de un bus y chocar con dos coches y un semáforo
- Oleiros se suma a la tendencia de convertir bajos en viviendas
- Nueva vida para una joya modernista: el chalé de Miodelo encuentra comprador