A Laracha entrega los premios del Concurso de Panxoliñas

La unión de coros As Salseiras de Caión y Juvenil Santa María de Torás se proclamó ganadora del Concurso de Panxoliñas María Angeriz Tuset de A Laracha, por lo que se llevaron un premio de 600 euros. El segundo puesto fue para la asociación cultural Arume de Caión (500 euros); el tercero para la asociación cultural Santa María de Torás (500 euros) y el cuarto para el Coro de Vilaño (500 euros).