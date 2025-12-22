A Laracha redibuja su mapa industrial

La ampliación del polígono industrial de A Laracha empieza a convertirse en una realidad palpable. Y es que proyectos empresariales de gran escala están configurando un escenario de crecimiento notable en el parque industrial de Lendo, que sumará un total de 332.836 metros cuadrados de terreno a los 825.000 ya existentes.

Una de las ampliaciones más importantes será la de la compañía Manuel Zas Ares Industrias Cee, especializada en calderería y mecanización, que además ha sido una de las beneficiarias de los Incentivos Regionales aprobados por el Gobierno estatal, recibiendo una subvención de 800.800 euros para un proyecto que movilizará 4,44 millones. Esta actuación permitirá la creación de 25 nuevos puestos de trabajo, y ocupará una parcela de 7.869 metros cuadrados.

Junto a esta operación, la empresa Attrezattura Deporte Saúde e Lecer ha formalizado la compra de dos parcelas que sumarán 2.400 metros cuadrados, reforzando su implantación en el parque empresarial y contribuyendo a la consolidación de un tejido productivo cada vez más diverso. Ambas fueron firmadas por Suelo Empresarial del Atlántico (SEA), la entidad gestora del polígono larachés, que destaca el «elevado nivel de ocupación actual y la creciente demanda de suelo en el parque».

En este sentido, la entidad adelanta que a este escenario se suma la posibilidad de que un clúster de empresas vinculadas al motor se implante en él. El proyecto, que actualmente está en fase de estudio, prevé ocupar unos 150.000 metros cuadrados, con la construcción de siete naves industriales y un circuito de pruebas, y podría suponer la creación de unos 600 empleos. La iniciativa contempla además la participación de capital extranjero y empresas españolas, con el objetivo de generar valor añadido en el ámbito del vehículo industrial.

El parque, que fue impulsado en 2003 a través del Plan Galicia, arrancó su actividad con una ocupación muy limitada. En el momento de su puesta en funcionamiento, en 2012, se había comercializado un 10% del suelo disponible y, tres años más tarde, la situación apenas había mejorado, con solo un 15% de las parcelas vendidas.

El punto de inflexión llegó en 2017, cuando Inditex apostó por el polígono con la compra de 120.000 metros cuadrados. Además, la multinacional reforzó posteriormente su presencia con una nueva adquisición de 218.000 metros en 2019, distribuidos en 26 parcelas. Desde entonces, el interés empresarial ha ido en aumento hasta situar la ocupación del polígono en más del 80%.