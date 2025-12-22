Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Lotería de Navidad de 2025 ignora a los municipios del área metropolitana de A Coruña, que no reciben premio alguno

En años anteriores los premios habían caído en los núcleos de O Burgo, O Temple o Almeiras

El cuarto premio que cayó en Lotería Ría do Burgo en 2024

RAC

Ninguno de los municipios del área metropolitana de A Coruña ha sido agraciado con La Lotería de Navidad de 2025. Mientras que en la ciudad los vecinos pudieron disfrutar de segundos y terceros premios, en las localidades vecinas no solo el Gordo ha pasado de largo este año, sino también el resto de premios.

En la ciudad de A Coruña, el 90693, el tercer precio, ha dejado cerca de 10 millones de euros en el Agra do Orzán. A las trabajadoras del Bimba y Lola también les sonrió la suerte con el 70048, premiado con 125.000 euros el décimo.

Estos pellizco, sin embargo, no se han notado en las localidades del área metropolitana, mientras que el año pasado, los vecinos de O Burgo por lo menos pudieron disfrutar de un cuarto premio. En la memoria reciente cuando más alegría se repartió fue en 2023, donde el Gordo cayó en administraciones de calle la Crucero de Cambre, en otra de Almeiras, en Culleredo, y en Ledoño. Ese mismo año, la Protectora de Animales Gatocán, con sede en Coirós, también vendió miles de boletos del segundo premio.

En 2022 el sorteo de Navidad dejó 120 millones de euros en la parrillada El Gaucho Díaz I, en O Temple, en Cambre. Algo más repartidos estuvieron los premios en 2018 donde se vendieron en el Café Francés de Sigrás, en la administración número 1 y el bar Casa Torreiro de Abegondo, y en distintos puntos de la ciudad de A Coruña.

