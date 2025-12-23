Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Cabalgata hará recorrido por las 13 parroquias larachesas

A Laracha

A Laracha anuncia que la Cabalgata irá a las 13 parroquias el día 4 (Coiro, Soutullo, Golmar, Montemaior, Soandres y Erboedo) y el 5 (Vilaño, Cabovilaño, Lemaio, Torás, Lendo, Caión y Lestón).

