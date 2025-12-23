Carral da luz verde a las obras en San Vicente y Soavila

El Concello de Carral aprobó este lunes en pleno una subvención de 125.000 euros a la Diputación dentro del plan POS Plus para construir una pista deportiva en San Vicente de Vigo, una «demanda histórica» de los vecinos. En el mismo paquete se incluye actuaciones para el saneamiento y mantenimiento de las cunetas de Soavila.

Además, el Pleno ha dado luz verde por unanimidad a la petición de pedir fondos provinciales para hacer frente a los gastos sociales de 2026.