Carral da luz verde a las obras en San Vicente y Soavila
Carral
El Concello de Carral aprobó este lunes en pleno una subvención de 125.000 euros a la Diputación dentro del plan POS Plus para construir una pista deportiva en San Vicente de Vigo, una «demanda histórica» de los vecinos. En el mismo paquete se incluye actuaciones para el saneamiento y mantenimiento de las cunetas de Soavila.
Además, el Pleno ha dado luz verde por unanimidad a la petición de pedir fondos provinciales para hacer frente a los gastos sociales de 2026.
- Una de las naves históricas de la N-VI en Bergondo se prepara para volver a la actividad
- Mirtha Aranda, repostera de Arteixo: «Me despedí de mi país haciendo 2.000 panetones para mis vecinos»
- El Superior rechaza pagar 10 millones a la mina de Arteixo expropiada por el tren al puerto exterior
- El secretario de Culleredo alerta de la «situación insostenible» en el Concello
- El único toro de Osborne de la provincia de A Coruña clama por una segunda vida
- Dos heridos en Arteixo al desvanecerse el conductor de un bus y chocar con dos coches y un semáforo
- Oleiros se suma a la tendencia de convertir bajos en viviendas
- Prisión por el atropello mortal de un motorista en Paderne en 2022: 'Circulaba a una velocidad groseramente inadecuada