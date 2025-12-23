Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad: comprobar premiosLa suerte sonríe al Agra do Orzán con al menos 10 millones de eurosLas empleadas de Bimba y Lola, premiadas con el segundo premioReproches de Fontán y Acón al PSdeG
instagramlinkedin

Carral da luz verde a las obras en San Vicente y Soavila

RAC

Carral

El Concello de Carral aprobó este lunes en pleno una subvención de 125.000 euros a la Diputación dentro del plan POS Plus para construir una pista deportiva en San Vicente de Vigo, una «demanda histórica» de los vecinos. En el mismo paquete se incluye actuaciones para el saneamiento y mantenimiento de las cunetas de Soavila.

Además, el Pleno ha dado luz verde por unanimidad a la petición de pedir fondos provinciales para hacer frente a los gastos sociales de 2026.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents