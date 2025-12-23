Culleredo contará con una nueva unidad pública de atención temprana en 2026

Culleredo contará a comienzos de 2026 con una nueva unidad pública de atención temprana, un servicio dirigido a niños y niñas de entre 0 y 6 años orientado a la prevención, detección e intervención precoz ante posibles dificultades en el desarrollo infantil.

Esta incorporación se suma a la creación de una segunda unidad que prestará servicio de forma conjunta a los municipios de Redondela, Soutomaior, Pazos de Borbén y Fornelos de Montes.

La puesta en marcha de estos recursos está respaldada por las ayudas concedidas por la Xunta, publicadas recientemente en el Diario Oficial de Galicia (DOG), y se enmarca en el proceso de ampliación progresiva de la red pública autonómica de atención temprana.

La unidad que atenderá a Culleredo pasará a formar parte de esta red especializada, considerada clave para apoyar a las familias y favorecer el desarrollo integral de la infancia en los primeros años de vida.

El Gobierno gallego destaca que, con la entrada en funcionamiento de estas nuevas unidades, se refuerza un modelo de atención basado en la intervención temprana y en la coordinación entre los servicios sociales, sanitarios y educativos, con el objetivo de ofrecer una respuesta integral a las necesidades de los menores y sus familias.

Otros Concellos cercanos refuerzan el servicio

En paralelo, otros Concellos de la comarca avanzan también en el refuerzo de estos servicios. Así, el Concello de Abegondo sacó a licitación a principios de este mes el servicio de atención temprana para su municipio y para los de Bergondo y Carral, con un presupuesto cercano a los 650.000 euros. El nuevo contrato contempla un incremento de casi el 20% en el precio por hora del personal del centro, además de un refuerzo en los requisitos profesionales del logopeda y del terapeuta.

La Xunta subraya, en este contexto, la importancia de garantizar la calidad de los recursos de atención temprana, motivo por el que trabaja en la actualización de los protocolos de actuación y en la definición de criterios comunes para todas las unidades de la comunidad, con el fin de homogeneizar el servicio y adaptarlo a las nuevas necesidades.