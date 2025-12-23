La Diputación dedicará 243.000 euros a mejorar la vía de Bribes
Cambre
La Diputación aprobó por unanimidad una inversión de 243.274 euros de euros para mejorar la seguridad vial en Cambre. Concretamente la mejora de la intersección de la DP-0102 (Lema–O Orto) en Bribes, a la altura del Centro Social de Riveiriña, un punto con alta intensidad de tráfico y antecedentes de siniestralidad, una demanda reiterada por el grupo Alternativa en Cambre, que votó a favor del proyecto.
