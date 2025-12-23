Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Lotería de Navidad: comprobar premiosLa suerte sonríe al Agra do Orzán con al menos 10 millones de eurosLas empleadas de Bimba y Lola, premiadas con el segundo premioReproches de Fontán y Acón al PSdeG
instagramlinkedin

La Diputación dedicará 243.000 euros a mejorar la vía de Bribes

RAC

Cambre

La Diputación aprobó por unanimidad una inversión de 243.274 euros de euros para mejorar la seguridad vial en Cambre. Concretamente la mejora de la intersección de la DP-0102 (Lema–O Orto) en Bribes, a la altura del Centro Social de Riveiriña, un punto con alta intensidad de tráfico y antecedentes de siniestralidad, una demanda reiterada por el grupo Alternativa en Cambre, que votó a favor del proyecto.

TEMAS

Tracking Pixel Contents