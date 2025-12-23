La exalcaldesa de Cambre, María Pan, investigada por el caso de las horas extra de la Policía Local

La exalcaldesa de Cambre, María Pan, tendrá que ir a declarar al Juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña a finales del próximo mes de febrero. Lo hará en condición de investigada para explicar los presuntos pagos irregulares del Concello de Cambre a la Policía Local como responsable de Economía, Hacienda y Régimen Interior en el Gobierno de Óscar García Patiño. El juez había rechazado llamarla a declarar en diciembre de 2023, cuando sí lo hicieron con García Patiño, a pesar de que la denuncia de Fiscalía la señalaba como una de las “personas sospechosas”

Una de las partes del proceso pidió al magistrado instructor incluir de nuevo a Pan como investigada, según explican fuentes judiciales. Pan alcanzó la Alcaldía de Cambre en 2024 por Unión por Cambre, tras la dimisión de García Patiño y dimitió apenas un año después señalando que no podía avanzar en su programa de gobierno por la oposición. Es la segunda regidora en prestar declaración por esta causa.

Junto a Pan el Juzgado ha llamado a declarar también en febrero al exjefe de Policía de Cambre, cuyo nombramiento por designación libre está en el centro de la investigación, así como al antiguo interventor y dos agentes más de la Policía Local.

La ex regidora señala que ella todavía no es conocedora de la citación del Juzgado, pero que ella tiene el "máximo interés de que se depuren las responsabilidades" en este caso. "Me sorprende que este procedimiento coincida cuando se sabe que voy a ser la candidata en las próximas elecciones municipales", apunta la de Unión por Cambre.

Además de Fiscalía, en este caso como el investigado por el Juzgado de Instrucción número 3 de A Coruña por los contratos verbales, el Concello de Cambre está personado como acusación particular desde la llegada al Gobierno local del Partido Popular. Desde el Ayuntamiento destacan su "máximo respecto a la justicia y a las decisiones judiciales".

"Es responsabilidad de este gobierno velar y defender los intereses de Cambre en un asunto muy serio que atenta gravemente a las arcas de nuestro Concello. Esperamos se depuren responsabilidades y se repare el daño ocasionado”, declaran fuentes del Ejecutivo cambrés.