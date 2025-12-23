Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Oleiros destinará más de 346.000 euros a ayudas para entidades

RAC

Oleiros

Oleiros destinará más de 346.000 euros en subvenciones para apoyar la labor de las entidades vecinales, culturales, deportivas, sociales y Anpas, contribuyendo a sufragar los gastos derivados de sus actividades y eventos.

