El Pleno de Cambre adjudica el servicio de ayuda en el hogar

El Pleno de Cambre dio hoy luz verde a la adjudicación del contrato para el Servicio de Ayuda al Hogar a la empresa Protección Geriátrica, por 3,9 millones de euros, sin impuestos. La propuesta salió adelante con los votos a favor de los grupos del PP, PSOE, Alternativa dos Veciños y Unión por Cambre. Los concejales del BNG se abstuvieron.

La aprobación pudo realizarse gracias al levantamiento, por el pleno, del reparo suspensivo que había propuesto la anterior interventora. Todos los grupos señalaron al informe de una trabajadora de servicios sociales en el que avalaba el levantamiento de este reparo por las necesidades de renovar el servicio. Los pliegos de este contrato habían sido ya aprobados por el Pleno en febrero y estipulaban una ejecución de dos años con posibilidad de prórroga de otros dos, además de una mejora en la provisión de materiales y el incremento del pago por hora trabajada hasta los 26,03 euros, sin impuestos. El servicio no se renovaba desde el año 2020.

La formación nacionalista mostró sus preocupaciones por ciertas condiciones del contrato, como la no diferenciación entre días normales o de festivo, y señaló al Ejecutivo local que son «tiempos de innovar» en la prestación del servicio.

La otra moción del Gobierno municipal para hacer frente a la deuda pendiente con la EDAR de Bens no salió adelante. En una tensa discusión con el resto de grupos, el Pleno finalmente aprobó la petición de Unión por Cambre de retirar de la orden del día la modificación de la ordenanza. Aunque el concejal de Economía y Hacienda Rubén Vázquez había explicado que se trataba de un «primer paso» para evitar que se acumularan más pagos pendientes y que más tarde se llevaría a pleno un la aprobación de un nuevo convenio, la oposición consideró prioritario abordar antes el abono de los 2,8 millones de euros de deuda con la entidad de tratamiento y depuración de aguas residuales.