Polémica en Teixeiro por los cambios en el callejero local

Vecinos de Teixeiro han puesto en marcha una campaña de recogida de firmas por los «problemas» que, denuncian, ha generado la digitalización del callejero. Afirman que esta modificación provocó la supresión de Teixeiro como localidad postal preferente causando «errores en envíos», «confusión en plataformas digitales» e «incidencias en servicios». Entre las «más sensibles», apuntan a equívocos en el envío de ambulancias por la referencia errónea del PAC de Curtis.

«Teixeiro es el principal núcleo de población del municipio, con una historia de más de mil años. Mantener su nombre en las bases de datos oficiales es esencial para el correcto funcionamiento de la vida diaria de la ciudadanía y las empresas», defienden los impulsores de la campaña, que han repartido hojas por más de cincuenta negocios del pueblo.

El alcalde, Javier Caínzos, ve intereses partidistas tras esta campaña que «aviva rencillas localistas»: El regidor niega que se haya suprimido Teixeiro de las direcciones postales y defiende la necesidad de avanzar con proyectos «pioneros», como el de la digitalización del callejero. «Cada parcela tiene su número y lo referenciamos con coordenadas, quien diga que se le ha perdido un paquete, miente», afirma tajante.

El regidor explica los trámites para la numeración digital coincidieron con una modificación del PXOM que incluyó la creación de nuevos núcleos rurales en zonas hasta entonces diseminadas y adscritas a Teixeiro: «La gente tiene que poner la dirección nueva», remarca. Defiende que todos los procedimientos se expusieron al público y que apenas se presentaron alegaciones. «Al principio hubo errores, pero se fueron corrigiendo, pero nos está costando que Google se adapte a la nueva numeración», admite Caínzos.

La polémica no es nueva. El BNG se hizo ya eco de las quejas en 2024 y presentó una moción, aprobada por unanimidad, para que el Concello mediase para que las instituciones respeten la denominación Teixeiro y estudiase la posibilidad de reclamar la constitución de Teixeiro como «parroquia civil» para evitar equívocos por su adscripción a Santaia.