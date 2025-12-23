Tres nuevas rutas escolares conectarán Teixeiro con el instituto de Curtis tras años de reclamaciones

Tras meses de protestas y parches provisionales, la Xunta y el Concello de Curtis han acordado este martes la creación de un nuevo servicio de interés municipal (SIMU) que ampliará la oferta de transporte público para el alumnado del instituto de Curtis, especialmente el procedente de Teixeiro.

Según el acuerdo, desde el 8 de enero, coincidiendo con la vuelta a las clases tras las vacaciones de Navidad, se activarán tres nuevas expediciones para cubrir los horarios de entrada y salida del centro.

La primera expedición partirá de Teixeiro a las 08.10 horas de lunes a viernes y regresará desde Curtis a las 14.15 horas. Además, los lunes habrá un servicio adicional por la tarde que llegará al instituto a las 18.20 horas.

El nuevo SIMU se integra en la red autonómica de transporte público, con el mismo sistema tarifario y las bonificaciones vigentes, como la Tarxeta Xente Nova, que ofrece 60 viajes mensuales gratuitos para menores de 21 años, para favorecer al alumnado que utilice la línea. También se aplicará la tarifa +65 para personas mayores de 65 años con la Tarxeta Transporte de Mobilidade de Galicia (TMG).

El financiamiento del SIMU correrá a cargo del Concello, con un coste anual estimado de 17.000 euros una vez descontados los ingresos, y tendrá vigencia hasta diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga de hasta cuatro años adicionales.

El Concello había habilitado un microbús de 25 plazas

Esta iniciativa llega después de meses de reclamaciones de familias de Teixeiro, que denunciaban la falta de plazas suficientes en el transporte escolar para Bachillerato y ciclos formativos. Como medida provisional, el Concello habilitó un microbús de 25 plazas para garantizar que todos los estudiantes pudieran acudir a clase, mientras la Xunta preparaba la nueva línea.

El alcalde Javier Caínzos destacó que el nuevo servicio permitirá que “todo el alumnado del municipio pueda asistir a clase sin problema” y recordó que el objetivo es consolidar “una red de transporte público más próxima y adaptada a las necesidades reales de la vecindad”, fomentando la movilidad sostenible y reduciendo el uso de vehículos particulares.