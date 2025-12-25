Arteixo expropiará dos fincas para crear nuevas sendas en el polígono de Sabón

El Concello de Arteixo acaba de dar el primer paso administrativo para la ejecución de nuevas sendas peatonales en el polígono industrial de Sabón con la aprobación inicial del proyecto de expropiación forzosa necesario para la construcción de la senda que conectará la Avenida do Embalse, en la que se creará un carril bici, con la Avenida da Prensa.

La expropiación se tramita mediante el sistema de tasación conjunta y afecta a una superficie total de 209 metros cuadrados, repartidos en dos parcelas: una de 119 metros y otra de 90. El proyecto cuenta con un presupuesto de 675.000 euros.

Mejorar la comunicación peatonal y la accesibilidad

El objetivo es mejorar la comunicación peatonal y la accesibilidad en este sector del polígono, desde la intersección con la Avenida da Deputación hasta el aparcamiento de la playa de Sabón. El proyecto contempla la creación de aceras amplias, senderos naturales en la zona próxima al embalse, zonas de ocio y la cobertura de cunetas existentes para aumentar la seguridad.

También se prevé la mejora del drenaje mediante una nueva red de pluviales, así como la instalación de mobiliario urbano, jardinería y señalización horizontal y vertical.

La actuación busca humanizar la avenida, potenciar la movilidad peatonal y «mejorar la calidad de vida de trabajadores, vecinos y usuarios del polígono», sin reducir las plazas de aparcamiento actuales.

En este sentido, el Concello adelanta que el proyecto prevé incluso ampliar el número de plazas en la zona próxima a la playa y mejorar tanto el acceso rodado como el acceso peatonal a este entorno.

Un mes para presentar alegaciones

Desde hoy, y durante un mes, las personas interesadas podrán presentar alegaciones al procedimiento o a la valoración económica de los bienes afectados por las obras. La documentación del expediente está disponible en la sede electrónica del Concello y de forma presencial en el edificio municipal de Arteixo.

Estas actuaciones se enmarcan dentro del convenio de colaboración firmado entre la Diputación de A Coruña y el Concello de Arteixo tras la cesión del polígono de Sabón a la administración local.

El Concello licitará otra senda y un carril bici por un millón en 2026

A esta actuación se suma otro proyecto de gran envergadura que el Concello prevé licitar en 2026: la creación de una senda peatonal y un carril bici en la Avenida da Praia, con un presupuesto de 1.13 millones de euros. Esta intervención se desarrollará también en el entorno del embalse del polígono industrial de Sabón y comenzará frente al Museo de Automoción e Historia.

El proyecto incluye una senda peatonal diferenciada mediante pavimento coloreado, un carril bici paralelo, ambos integrados en una plataforma única, así como la mejora de la ordenación del estacionamiento. En total, se habilitarán 207 plazas de aparcamiento, de las cuales siete serán adaptadas para personas con movilidad reducida.