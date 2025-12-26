Las Anpas del área metropolitana de A Coruña se preparan para reiniciar protestas en 2026

El otoño de reivindicaciones escolares en el área metropolitana de A Coruña se cierra con escasos avances en las demandas para más profesorado especialista. Oleiros, Culleredo, Carral o Betanzos están entre los municipios que se han manifestado este primer trimestre de curso para conseguir más docentes de Pedagogía Terapéutica, y Audición y Lenguaje, o cuidadores.

Uno de los colegios que sí ha logrado que la Consellería de Educación aumente los docentes enfocados a los menores con necesidades especiales fue el CEIP Otero Valcárcel, de Carral. La presidenta de la Anpa, Bea Otero, señala que el centro cuenta desde principios de noviembre con un profesional de Pedagogía Terapéutica y un profesor de Audición y Lenguaje compartido con otro colegio, además de un cuidador más.

«Pedíamos también algo más de refuerzo para Educación Infantil, pero desde dirección nos señalaron que con estos profesores era suficiente», indica.

De los últimos centros en unirse a las protestas por la escasez de personal está el colegio Vales Villamarín, de Betanzos. Allí han sido los propios docentes los que han iniciado las movilizaciones, con cacerolada frente al centro incluida. Los profesores reclaman dos maestros del programa MEGA, un especialista de Pedagogía Terapéutica, otro de Audición y Lenguaje y un cuidador a media jornada. Los betanceiros cuentan con el apoyo de la asociación de padres, además del Concello, que ha enviado un escrito a la consellería.

En la mayoría de los centros de la comarca, los padres comenzaron a movilizarse a principios de curso y desde entonces apenas han conseguido avances. «La única solución que nos han dado ha sido el silencio administrativo», señala la Asociación de Familias del Alumnado del colegio Torrente Ballester, en Sigrás. Aunque la asociación cambresa ha conseguido aprobar en el Pleno llevar la petición de profesorado al Parlamento gallego, confiesa que esto no es suficiente y que volverá a movilizarse cuando comience el año nuevo. «Los niños no están siendo atendidos porque es imposible con los medios que hay», apunta.

Los que continuarán también con las protestas son los padres del CEIP Tarrío, en Culleredo. En su caso, sus demandas para incorporar a un especialista de Pedagogía Terapéutica y la contratación de un maestro más de Infantil, sí llegaron al Parlamento autonómico de la mano del BNG, pero su proposición no de ley fue rechazada. «Nuestro siguiente paso es entregar a la consellería de Educación las 800 firmas que hemos recogido», explica la Anpa Rosalía de Castro.

La Consellería de Educación ha respondido que casi todos los centros mencionados cuentan con «la dotación de docentes que precisa para atender las necesidades del alumnado». En el caso del centro de Sigrás, el departamento autonómico apuntó que el colegio «cuenta con todos los recursos necesarios para atender a sus alumnos». El conselleiro, Román Rodríguez, había remarcado lo mismo en el Parlamento gallego hablando sobre la situación del colegio Valle-Inclán, de Oleiros, que también reclamó durante este inicio de curso más docentes especialistas.