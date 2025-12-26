Oleiros aprueba de forma definitiva su presupuesto

El Concello de Oleiros aprobó este viernes en el último pleno del año sus cuentas para 2026. Los presupuestos del próximo año alcanzan los 52,4 millones de euros, un incremento de casi un 10% con respecto al ejercicio anterior.

Las cuentas oleirenses prevén una inversión en obras de 19,74 millones de euros. Entre los proyectos destacan la renovación de la red de abastecimiento de agua del municipio con un 3,652 millones de euros para cambiar las tuberías y evitar averías.

El Pleno dio luz verde al documento con los votos a favor de Alternativa dos Veciños, desestimando la alegación que había presentado el PSOE local. Los socialistas volvieron a aprovechar la sesión para criticar el gasto en el edificio del Multiusos, que se prevé alcance los 6,4 millones de euros el próximo año, así como las bonificaciones fiscales a los promotores inmobiliarios.

Junto con los presupuestos también fueron a aprobación definitiva las actualizaciones de las tasas y los impuestos municipales. El alcalde, Ángel García Seoane, había apuntado previamente que «el IPC anual para fijar tasas e impuestos está fijado en un 2,7%, pero no lo vamos a aplicar a todo». Así, las tasas de agua como de recogida de basura se mantienen igual, mientras que el impuesto de bienes inmuebles (IBI) solo sube al 2%. El Ejecutivo local había justificado el incremento señalando que era necesario para mantener la calidad de los servicios municipales.

Uno de los mayores incrementos que prevén las cuentas del 2026 se debe a la recaudación por el impuesto de la construcción, instalación y ejecución de obras (ICIO) en un 8,72%. El Gobierno local justificó en la memoria del proyecto la subida por la actualización «de precios de mercado» así como la «previsión» de comenzar un «procedimiento de comprobación de valores» a las constructora.

En el debate de la modificación de estas ordenanzas, el grupo socialista criticó que la sesión plenaria se diera en medio de la Navidad, acusando al Gobierno local de querer que «pase desapercibido que se sube la presión fiscal» a los vecinos de Oleiros. El PSOE también había presentado alegaciones a estas medidas por la falta de un informe económico- financiero. La teniente de alcalde intervino entonces para explicar que la convocatoria se hacía para contestar a las alegaciones y que la aprobación definitiva permitiera tener los presupuestos en vigor el 1 de enero.

El Ayuntamiento oleirense se convierte así en uno de los cuatro concellos del área metropolitana que llega con sus cuentas aprobadas al año nuevo, junto con Arteixo, Bergondo y Coirós.

Además de las cuentas municipales, el Pleno dio luz verde a una modificación urbanística para añadir una vivienda en una planta baja en Mera y la descatalogación de un hórreo también en Mera, que habían solicitado los propietarios de la edificación. La corporación oleirense también aprobó la solicitud de ayudas a la Diputación para financiar gastos sociales del municipio por una cuantía de 188.938,32 euros.